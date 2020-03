Golfo: impatto coronavirus su economie regionali rischia di essere più grave del previsto (3)

- Per l’analista di Standard & Poor’s, Mohammad Damak, le conseguenze del coronavirus sull’economia cinese avranno dirette ripercussioni sui paesi del Ccg. Pechino contribuisce a buona parte delle esportazioni di beni dai paesi del Golfo. In termini di esportazioni di petrolio, l'Oman è il paese del Golfo più esposto alle fluttuazioni della domanda cinese, con circa il 45 per cento dei suoi prodotti petroliferi esportati nel paese asiatico. La monarchia meno esposta sono invece gli Emirati che esportano in Cina circa il 4,5 per cento dei propri prodotti petroliferi. Per l’analista di Standard & Poor’s, i prezzi medi del petrolio potrebbero superare i 60 dollari al barile nel 2020, tuttavia i paesi del Golfo potrebbero decidere di proseguire i tagli alla produzione oltre marzo con conseguenze sulle entrate derivanti dalle esportazioni. Inoltre le restrizioni ai viaggi dovute al coronavirus, se non verranno sollevate nel breve periodo, avranno un impatto sensibile sulle economie regionali. La sola Dubai ha registrato nel 2019 un flusso di 1 milione di visitare provenienti dalla Cina. Le nuove politiche di restrizione ai viaggi a causa dell’epidemia di coronavirus hanno già causato una perdita di circa 100 milioni di dollari ai principali vettori aerei del Medio Oriente, che funge da hub di collegamento per i viaggi est-ovest. In questo contesto, i paesi del Ccg sono uno snodo importante per il transito di passeggeri tra Europa e Asia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno cancellato tutti i voli per l'Iran, così come altri paesi del Golfo e limitato i voli verso la Cina alla sola capitale Pechino. L'International Air Transport Association, che rappresenta circa 290 compagnie aeree, ha affermato che una prevista crescita del 4,6 per cento della domanda di passeggeri in Medio Oriente nel 2020 sarà dimezzata al 2,3 per cento se le condizioni non cambieranno. (Res)