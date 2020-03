Coronavirus: Foroni, Protezione civile ha allestito 7 punti triage in ospedali, al lavoro 500 volontari

- La Protezione civile della Lombardia “ha intensificato il supporto logistico in ogni campo, soprattutto alla popolazione della 'zona rossa', grazie allo straordinario lavoro e all'abnegazione di circa 500 volontari". Lo afferma l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, facendo il punto sulle attività svolte fino ad oggi dopo l'individuazione del primo caso accertato di coronavirus in Lombardia. “La Protezione civile regionale è impegnata nella fornitura di materiale e di supporto logistico per l'allestimento di spazi per triage e alloggio personale sanitario” Prosegue Foroni spiegando che "a oggi sono stati allestiti 7 punti triage negli ospedali di Bergamo, Cremona, Crema e Casalmaggiore (Cremona), Brescia, Mantova, Stradella (Pavia) con circa 350 volontari. È in corso la verifica della situazione (per successivo eventuale allestimento) per nuovi punti di triage campale negli ospedali di Edolo ed Esine (Brescia), di Vigevano (Pavia), di Rozzano (Milano), di Alzano Lombardo (Bergamo) e di Monza e l'allestimento di 40 posti letto presso l'ospedale di Lodi (con circa 20 volontari); È in corso altresì l'allestimento di strutture di pre-triage per gli istituti carcerari". (Rem)