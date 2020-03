Coronavirus: Foroni, obiettivo strutture per quarantena operative entro inizio settimana

- "È stata confermata la disponibilità di spazi per l'allestimento delle strutture destinate alla quarantena e l'obiettivo è renderle tutte operative per l'inizio della settimana". Lo annuncia l'assessore alla Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, illustrando l'impegno per arginare il coronavirus. "Al momento - spiega Foroni - ci sono 50 posti a Baggio (11 stanze a 4 letti e 3 stanze a 2 letti), mentre si sta lavorando in accordo con la Regione Emilia-Romagna per allestire altri 61 posti a Piacenza (61 stanze uso singolo), ed è in valutazione l'utilizzo della struttura militare di Linate (53 stanze singole, 3 stanze a 2 letti - circa 60 posti). Tale attività viene condotta in stretto raccordo con l'Esercito e la Croce Rossa Italiana". (Rem)