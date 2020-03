Coronavirus: oltre duemila docenti hanno seguito i webinar per la didattica a distanza (2)

- Ai webinar, spiega sempre il dicastero dell'Istruzione, "si accede attraverso la pagina del ministero dedicata alla didattica a distanza attivata ieri a supporto delle scuole chiuse per l'emergenza coronavirus. Uno spazio di lavoro gratuito e in progress dal quale le scuole interessate possono accedere a strumenti di cooperazione e scambio di buone pratiche, gemellaggi con istituti scolastici che hanno esperienze avanzate di didattica digitale, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate per la didattica a distanza. Nella prima giornata di attivazione gli accessi sono stati oltre 35.000". (Com)