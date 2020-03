Siria: Russia, Turchia sta portando 130 mila profughi verso il confine con la Grecia

- Le autorità della Turchia stanno costringendo circa 130 mila profughi a lasciare il paese attraverso il confine con la Grecia. Lo ha dichiarato oggi il direttore del Centro russo per la riconciliazione delle parti coinvolte nel conflitto siriano, Oleg Zhuravlev. “In questo momento le autorità turche stanno portando 130 mila profughi verso il confine greco: circa due terzi di questi non sono di nazionalità siriana, e provengono da Iraq, Afghanistan e da una serie di paesi africani”, ha dichiarato. L'offensiva lanciata lo scorso dicembre 2019 dalle forze governative siriane nella provincia di Idlib ha consentito alle Forze armate siriane e alleati di avanzare nel governatorato, conquistando la strategica cittadina di Saraqib, posta al centro dell'autostrada M5 che collega Aleppo a Damasco. La Turchia ha inviato tra gennaio e febbraio, armamenti, uomini e mezzi a sostegno dei ribelli, sfruttando la cosiddetta "zona sicura" stabilita dall'accordo di Sochi con la Russia nel 2018. A fine febbraio una serie di attacchi contro dell'esercito siriano hanno ucciso alcuni militari turchi, scatenando la risoluta reazione di Ankara. Il deciso cambio di passo della Turchia è avvenuto lo scorso primo marzo, a seguito dell’uccisione di 34 militari turchi in un raid aereo nella regione di Idlib, con l'avvio dell’operazione “Scudo di primavera” contro l’Esercito arabo siriano. Secondo le organizzazioni non governative, dal dicembre 2019, sono almeno 800 mila gli sfollati che dalla provincia di Idlib si sarebbero diretti verso il confine turco. (segue) (Rum)