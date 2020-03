Infrastrutture: Meloni, grazie a governatore Marsilio per protocollo intesa per potenziare ferrovia Roma-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta in maniera positiva la firma del protocollo d'intesa per la ferrovia Roma-Pescara. "Il buongoverno di Fd'I - osserva la parlamentare su Facebook -. Grazie al lavoro del governatore Marco Marsilio oggi è stato finalmente firmato il protocollo d'intesa tra regione Abruzzo, regione Lazio, ministero delle Infrastrutture e Rete ferroviaria italiana per potenziare la linea ferroviaria Roma-Pescara. Un intervento strategico - prosegue Meloni - per il collegamento Tirreno-Adriatico e che potrebbe cambiare la vita degli abruzzesi. Più infrastrutture, più ricchezza, più sviluppo: questa era la nostra promessa e la stiamo mantenendo".(Rin)