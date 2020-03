Siria: Russia, Turchia sta portando 130 mila profughi verso il confine con la Grecia (2)

- La crisi degli sfollati ha spinto le autorità turche a fare leva sull'Unione europea per chiedere da un lato maggiori risorse volte a sostenere la crisi di migranti e rifugiati in Turchia, e dall'altro avere una sorta di legittimazione all'offensiva in Siria. Infatti, in parallelo al lancio delle operazioni militari, lo scorso 27 febbraio il presidente del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che le autorità turche non avrebbero più fermato i migranti diretti verso i paesi dell'Unione europea. Secondo quanto riferito ieri dal ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, il numero di migranti che hanno lasciato la Turchia alla volta dell'Europa avrebbe raggiunto la cospicua quota di 117.677 persone. I migranti stanno abbandonando il paese dirigendosi verso i confini con la Grecia e la Bulgaria. Secondo la Turchia, l’Ue non ha mantenuto le proprie promesse in termini di fondi per i rifugiati siriani. Per il ministro degli Esteri turco "Mevlut Cavusoglu", l'Ue "non ha pagato neppure la metà dei 6 miliardi di euro promessi ad Ankara per i siriani, non ha adempiuto all'ammissione umanitaria volontaria e non ha appoggiato il piano turco di una zona aerea sicura" in Siria. Il capo della diplomazia turca ha aggiunto che il suo paese non può utilizzare la forza per fermare migranti irregolari desiderosi di andarsene, e ha aggiunto che "l'Ue ha chiuso gli occhi per anni” e che quindi ora dovrebbe prendersi “le proprie responsabilità" per la situazione in atto. (Rum)