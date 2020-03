Torino: coronavirus, rinviata la corsa rosa "Just the woman I am"

- E' stata rinviata per l'emergenza coronavirus la corsa rosa "Just the Woman I Am 2020", inzialmente in programma l'8 marzo a Torino. Università di Torino, Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino sono già al lavoro per riprogrammare la nuova data "ma al momento non sappiamo ancora quali saranno i giorni di evento. Ci conformeremo alle stesse regole che ci hanno guidato fino a qui: responsabilità e massima attenzione alla salute", spiegano gli organizzatori. "Anche a seguito dello slittamento della riapertura delle scuole e degli atenei, riteniamo non sussistano ad oggi le condizioni per immaginare piazza Castello gremita dalla marea rosa nella giornata di domenica 8 marzo. Ma Just the Woman I Am non si ferma e quello che diamo è un nuovo appuntamento per festeggiare il sostegno alla ricerca universitaria". (segue) (Rpi)