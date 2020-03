Torino: coronavirus, rinviata la corsa rosa "Just the woman I am" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le quote versate per la donazione saranno considerate valide per la nuova data e la welcome bag potrà essere ritirata, come previsto dal programma, a partire da mercoledì 4 marzo presso la sala della Regione Piemonte con ingresso da Via Garibaldi 2 (quasi angolo Piazza Castello), nei seguenti giorni e orari: dal 4 marzo al 6 marzo dalle 10.45 alle 20.00; sabato 7 marzo dalle 10.00 alle 20.00". Gli organizzatori invitano "coloro che hanno ritirato la maglietta a indossarla domenica 8 marzo e farsi un selfie postandolo sui propri social alle ore 16.00 con gli hashtag #conlei #torinodonna #justthewomaniam Anche se non potremo essere insieme in piazza non fermiamo la marea rosa ma diffondiamola sull’intero territorio, la festa è solo rinviata. La delicata situazione sanitaria, ci ha costretti a posticipare anche il convegno scientifico che sarà riprogrammato ad ottobre 2020 mentre la lezione concerto “Ritratti di Signora” si svolgerà contestualmente alla manifestazione" (Rpi)