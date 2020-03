Coronavirus: vicepresidente Lombardia, tra nostre proposte anticipo della Pac a imprese agricole

- Tra le proposte che verranno sottoposte domani al governo, Regione Lombardia chiederebbe all'Europa "di anticipare fino al 70% della Pac alle imprese agricole, si chiede una maggiore flessibilità per l'utilizzo del fondo sociale europeo e per il fondo europeo di sviluppo regionale". Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, in collegamento alla conferenza stampa sull'emergenza coronavirus a Palazzo Lombardia a Milano. (Rem)