Migranti: Palazzotto (Leu), problema non è difesa confini, ma il mancato rispetto della vita delle persone

- Il bambino morto ieri, davanti agli occhi della guardia costiera greca e dell'Europa intera, aveva 6 anni ed è una delle tante vittime del ricatto con cui Erdogan "tiene al guinzaglio l'Europa". Lo scrive su Facebook Erasmo Palazzotto parlamentare di Sinistra Italiana-Leu. "Il gommone con a bordo 48 persone si è ribaltato, a pochi passi da Lesbo. Nonostante le condizioni ottime del mare. Nonostante la guardia costiera. Vittime messe in fuga da condizioni di non sopravvivenza in Siria - prosegue l'esponente di Leu - vittime della violenza con cui la Grecia respinge. Vittime di un'Europa che, sulle politiche migratorie, non è stata capace di fare squadra e anteporre i diritti delle persone ai propri interessi. Sono immagini, quelle che arrivano dalla Grecia, che certificano tutti i limiti e le contraddizioni di un sistema, quello occidentale, che ha pensato che la soluzione passasse dall'appalto della gestione delle frontiere a Paesi terzi, senza riguardo alcuno per lo stato di salute dei diritti umani in questi luoghi o per come vengano gestite dai governi locali le questioni migratorie. Se manca una politica comune - conclude Palazzotto - manca una risposta comune a un problema comune: che non è la difesa dei confini, ma il mancato rispetto fondamentale della vita delle persone." (Rin)