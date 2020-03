Coronavirus: Gallera, con sindaci azioni comuni per supporto e controllo di chi è in isolamento volontario

- "Ieri sera ho incontrato il collegio di rappresentanza dei sindaci delle 8 Ats e c’è stata un’assoluta condivisione della necessità di mettere in campo il massimo delle misure affinché coloro che sono in isolamento volontario, o sono contatti diretti di positivi, stiano al proprio domicilio e siano supportati rispetto alle proprie esigenze. Ma bisogna anche controllare che comprendano la necessità di stare al proprio domicilio”. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia per fare il punto sul coronavirus. Gallera ha inoltre spiegato che "stiamo mettendo in campo azioni di comunicazione, come locandine e volantini, per invitare gli over 65 a restare al proprio domicilio nelle prossime due o tre settimane con il sostegno della rete di associazioni di volontariato e Protezione e civile". (Rem)