Coronavirus: F.Sala, chiediamo deroga al codice degli appalti e sospensione o cancellazione tasse

- Una deroga al codice degli appalti. È una delle proposte che verranno sottoposte domani al Governo, annunciate in conferenza stampa sull'emergenza Coronavirus dal vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala, che ha precisato "abbiamo bisogno di essere veloci" e di una "semplificazione delle procedure per gli affidamenti". Un altro punto per il sostegno alle imprese dell'area colpita dalle ordinanze per contenere la diffusione del virus, riguarda "la sospensione, la rateizzazione o in alcuni casi la cancellazione degli obblighi tributari per l'anno in corso, per tributi e tasse nazionali e locali, Iva e Irpef, e per i tributi locali chiediamo che in caso di cancellazione ci sia un ristoro nei fondi comunali" ha precisato Sala.(Rem)