Coronavirus: Argentina, autorità confermano primo caso di contagio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ecuador, che ha confermato almeno sette casi di contagio, ha aumentato i controlli presso i porti e gli aeroporti del paese per chi proviene da nazioni considerati a rischio, tra cui Cina, Italia, Corea del Sud, Iran, aggiungendo in ultimo anche Messico e Spagna. Ulteriori restrizioni sono state poste dalle autorità dell'arcipelago delle Galapagos: divieto di ingresso a persone che siano state negli ultimi 30 giorni in paesi considerati a rischio dall'Organizzazione mondiale della sanità. (segue) (Abu)