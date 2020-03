Coronavirus: Argentina, autorità confermano primo caso di contagio (4)

- Il governo colombiano ha disposto che i viaggiatori in arrivo da sette paesi - Italia, Corea del Sud, Iran, Giappone, Germania, Spagna, Stati Uniti ed Ecuador - dovranno firmare una dichiarazione giurata che non sono stati contagiati dal nuovo coronavirus e produrre un breve riassunto degli ultimi spostamenti effettuati all'estero. Ai viaggiatori viene consegnato un documento informativo su sintomatologia ed effetti del contagio. La misura, in vigore da lunedì sera, è valida anche per le persone in arrivo dalle frontiere terrestri di Ecuador, Venezuela e Brasile. Una mossa, ha spiegato il ministro della Salute, Ivan Dario Gonzalez, risponde a tre ragioni: si registra una trasmissione locale del virus in quattro paesi che hanno collegamento aereo diretto con la Colombia, le specifiche raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e l'incremento dei casi nel vicino Ecuador. (segue) (Abu)