Coronavirus: Argentina, autorità confermano primo caso di contagio (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile, paese che denuncia almeno un caso di contagio confermato, ha stilato nel tempo una lista di sedici paesi da tenere "sotto osservazione". Si tratta di paesi i cui cittadini, in entrata in Brasile, vengono sottoposti a maggiori controlli in caso di presenza di sintomi influenzali. In origine, oltre alla Cina, la lista comprendeva Giappone, Singapore, le due Coree, la Thailandia, il Vietnam e la Cambogia. in un secondo momento, seguendo le indicazione dell'Oms, sono stati compresi anche Italia, Francia, Germania, Australia, Filippine, Malesia, Iran ed Emirati Arabi. (segue) (Abu)