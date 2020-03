Coronavirus: Argentina, autorità confermano primo caso di contagio (6)

- Il Messico, secondo paese dell'America latina dopo il Brasile in cui si sono riscontrati casi di contagio, le autorità sanitarie hanno optato per un modello di "mitigazione" del fenomeno. L'idea, segnala il ministero della salute, non è quello di impedire l'arrivo o il contagio - imprese ritenute impossibili -, ma "di incanalare gli aspetti per mitigare il danno, riducendo la velocità di trasmissione, proteggendo le popolazioni più vulnerabili, garantendo un'attenzione medica rapida ed efficace ai casi e studiando le dinamiche di trasmissione". Un approccio che raccomanda di limitare i contatti interpersonali ed evitare le manifestazioni di massa, ma che non prevede restrizioni ai viaggi. (Abu)