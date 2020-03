Colombia: dalla Bid 24 milioni di dollari per diversificazione e internazionalizzazione economia (3)

- Nel "World economic outlook" di ottobre scorso, il Fondo monetario internazionale (Fmi) anticipava che il 2019 si sarebbe chiuso con una crescita del 3,4 per cento mentre per il 2020 pronosticava un incremento del 3,6 per cento. La Banca mondiale, nel rapporto “Prospettive per l’economia globale” di gennaio, ha fissato la crescita dell'economia colombiana del 2019 al 3,3 per cento, in consonanza coi dati del Dane. La crescita, stima l’istituto finanziario, continuerà ad aumentare nel 2020, attestandosi al 3,7 per cento, e registrerà un leggero calo nel 2021, passando al 3,6 per cento. Nel medio e lungo periodo, si legge nello studio, “l’attuale flusso di migranti venezuelani nel paese potrebbe tradursi in uno stimolo alla crescita, come risultato di un aumento della forza lavoro, dei consumi e degli investimenti”. (segue) (Mec)