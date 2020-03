Coronavirus: Marsilio, in Abruzzo non ci sono focolai, casi tracciati e circoscritti

- In Abruzzo non ci sono focolai di coronavirus. "Ad oggi abbiamo 5 casi certificati dall'Istituto Superiore di sanità. Sono tutti tracciati e circoscritti". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine di un evento a Roma. "Sono tutte persone che o risiedono in Lombardia e si erano, per ragioni diverse, spostate da poco in Abruzzo - ha spiegato Marsilio - . Poi c'è un unico residente abruzzese che ha lavorato negli ultimi tempi in Lombardia e in Veneto. I percorsi di queste persone e l'origine del contagio sono dunque note. Sono stati circoscritte e messe in quarantena le persone che si presume abbiano avuto contatti. Non c'è un focolaio - ha sottolineato il governatore - Naturalmente c'è la massima vigilanza e la massima attenzione per essere preparati a tutto. La nostra speranza è che questa attività di contenimento possa essere così efficace da non permettere lo sviluppo di focolai al di là delle persone che possono essere state contagiate. Sono persone - ha concluso Marsilio - che oggi sono in quarantena e non mettono in pericolo gli altri". (Rer)