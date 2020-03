Coronavirus: F.Sala, calo del 50 per cento del commercio, in alcune zone 90 per cento

- In merito alla diminuzione del commercio nelle aree colpite dalle ordinanze per evitare la diffusione del coronavirus, il vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, ha dichiarato: "Si cominciano a fare le prime stime, anche se è un po' presto, e la diminuzione ad esempio nel settore del commercio si aggira intorno al 50 per cento, con picchi dell'80-90 per cento in alcune zone, sul fatturato corrispondente all'anno passato, quindi la frenata economica è notevole. Dobbiamo tamponare in fretta perché non possiamo andare avanti così". (Rem)