Speciale infrastrutture: Argentina, governo incassa appoggio Caf su crediti per 2,4 miliardi di dollari

- La Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf) ha ribadito l'impegno sulla concessione di crediti all'Argentina per circa 2,4 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Al centro dell'interesse della Caf, ha dichiarato al quotidiano "Ambito" il rappresentante in Argentina dell'istituzione, Santiago Rojas, "l'appoggio finanziario e tecnico su aree strategiche per lo sviluppo, come la mobilità urbana, l'energia, le infrastrutture, il rafforzamento istituzionale, la competitività e lo sviluppo delle Pmi". Per quanto riguarda il settore energetico, la Caf è interessata il particolare a finanziare lo sviluppo delle Pmi di servizi associate all'attività estrattiva del bacino non convenzionale di Vaca Muerta. "Vedremo come potremo supportare le piccole e medie imprese per inserirle nella catena produttiva di Vaca Muerta", ha aggiunto Rojas. (Abu)