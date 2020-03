I fatti del giorno - Italia

- Coronavirus: domani Ecofin in teleconferenza, l'Europa alla prova coesione sul caso Italia - Riflettori puntati, almeno virtualmente, su Bruxelles in vista della teleconferenza dell'Ecofin di domani, mentre già oggi si riuniscono via telefono i ministri del G7. La riunione straordinaria dei ministri dell’Economia di tutti gli Stati membri sarà, infatti, il primo vero stress test per cominciare a capire quale atteggiamento deciderà di tenere l’Europa di fronte all'emergenza coronavirus e, quindi, testare se nei confronti dell’Italia, paese al momento più esposto per numero di contagi all'epidemia del Covid-19, si rivelerà più madre o matrigna. Ma la partita che si apre, oltre ad essere decisiva per le sorti della Penisola lo è anche per quelle della stessa Ue, dal momento che come ai tempi della crisi della Lehman Brothers, la battaglia contro il virus arrivato dalla provincia cinese di Wuhan, ha carattere globale. Mai come in questa occasione, dunque, il destino dell’Italia e quello dell'Europa sono legati a filo doppio. E' vero che l’Italia chiede, ma è altrettanto vero che il grado di salute dell'Ue dipenderà molto da quanto sarà disposta a dare. (segue) (Rin)