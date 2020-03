I fatti del giorno - Italia (2)

- Coronavirus: Gualtieri, presto secondo decreto per sbloccare 3,6 miliardi a sostegno economia - Il governo sta lavorando ad un secondo decreto di emergenza sul coronavirus che prevede l'utilizzo di 3,6 miliardi di euro per una serie di misure volte a sostenere l'economia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Robeto Gualtieri, partecipando oggi alla Farnesina alla presentazione del Piano straordinario per il 2020 e le prime misure di sostegno all'export di fronte all'emergenza coronavirus. "Con il primo decreto abbiamo deciso di rafforzare con 350 milioni di euro aggiuntivi le risorse gestite da Simest per sostenere i finanziamenti a tasso agevolato per le imprese esportatrici. Si tratta di risorse immediatamente disponibili perché in conto capitale. Contemporaneamente, siamo al lavoro ad un secondo decreto per utilizzare 3,6 miliardi per una serie di misure per sostenere economia dal punto di vista del lavoro, della cassa integrazione, della liquidità alle imprese e del ristoro dei territori più impattati dalla crisi. L'impegno - ha aggiunto il ministro dell'Economia - si colloca nell'ambito del crescente coordinamento a livello internazionale per far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus. In questo senso, i paesi del G7 sono pronti a intervenire con misure di carattere fiscale per sostenere l'economia", ha aggiunto Gualtieri, sottolineando la necessità di una riflessione più generale per rafforzare e potenziare alcuni strumenti allo scopo di velocizzare le procedure di esportazione, tra cui la revisione di meccanismi di concessione di garanzie dello stato alle esportazioni. (segue) (Rin)