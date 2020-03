I fatti del giorno - Italia (3)

- Coronavirus: Canal+ rimouve video offensivo e si scusa con ambasciatore italiano a Parigi - La tv francese Canal Plus ha rimosso dal suo sito il video "satirico" che mostrava un pizzaiolo italiano che, mentre sforna una pizza, tossisce e starnutisce proprio sul piatto. Un portavoce del gruppo televisivo francese ha precisato che "Canal+ si scusa con i nostri amici italiani per la trasmissione di una breve sequenza di pessimo gusto, soprattutto nel contesto attuale, facendo un riferimento caricaturale all’Italia in un programma satirico". Il portavoce ha specificato che "questa sequenza è già stata rimossa da tutte le repliche e riproduzioni del canale". Sul video della "pizza corona" Canal+ "invierà anche una lettera di scuse all’ambasciatore italiano a Parigi", ha concluso il portavoce. (segue) (Rin)