I fatti del giorno - Italia (4)

- Migranti: Cgil, Cisl e Uil, fondamentale permesso di soggiorno per ricerca lavoro - Aprire canali legali di ingresso in Italia anche per la ricerca di lavoro. È quanto chiedono Cgil, Cisl e Uil in audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera nell’ambito dell’esame della proposta di legge di iniziativa popolare lanciata dalla campagna “Ero straniero”. La proposta, che risale al 2017, prevede nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari. Giuseppe Massafra della Cgil ha sottolineato come “l’attuale quadro normativo, basato sulla legge Bossi-Fini, ulteriormente irrigidita dal successivo decreto Minniti nel 2018 e dai due decreti Sicurezza del 2019, deve essere superato con un intervento legislativo organico improntato a inclusività e rispetto dei diritti e della dignità delle persone migranti”. Secondo il rappresentante della Cgil è necessario anche superare definitivamente la logica del decreto flussi, per altro sostanzialmente abolito nel 2011, che permette l’ingresso solo a una esigua porzione di lavoratori stagionali: 30 mila persone a fronte dei 180 mila di nove anni fa. “Richiedere l’ingresso del lavoratore dall’estero non rispetta il carattere di fluidità delle esigenze del mercato del lavoro”, ha precisato Massafra. Pertanto, la Cgil chiede la possibilità di un permesso di soggiorno temporaneo finalizzato alla ricerca di lavoro per massimo un anno con meccanismi tesi alla facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. (segue) (Rin)