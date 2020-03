I fatti del giorno - Italia (5)

- Roma: su lettere bomba si batte la pista degli Anarchici, non si esclude recapito altri ordigni - È la pista anarchica quella battuta dalla Procura di Roma che coordina le indagini sui plichi esplosivi che ieri hanno ferito tre donne a Roma e Fiumicino. Il legame è labile ma riconducibile alle università per le quali due delle tre donne lavorano: una dipendente dell'università Sacro Cuore, che ha legami con la Nato, e una del policlinico Tor Vergata che ha invece una collaborazione con l'Aeronautica militare. In questo quadro mancherebbe la collocazione della donna a cui uno dei tre plichi era indirizzato ma che è esploso nel centro di smistamento di Fiumicino. Gli ordigni sarebbero tutti e tre della stessa fattura, e gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale, non escludono che possano esserci in circolo altre missive esplosive. Per questo è stato chiesto alle Poste un innalzamento dei controlli. Le prognosi delle donne ferite variano dai 10 ai 30 giorni. Al momento non ci sono state rivendicazioni. (Rin)