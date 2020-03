I fatti del giorno - America Latina

Ecuador: coronavirus, confermati sette casi di contagio - È salito da sei a sette il numero di persone contagiate dal nuovo coronavirus in Ecuador. Lo confermano le autorità sanitarie locali riconducendo l'origine anche dell'ultimo contagio al contatto avuto con una donna di 71 anni tornata a metà febbraio dalla Spagna. "Questo nuovo caso presenta sintomi lievi e si trova in isolamento domiciliare, sotto osservazione medica", recita una nota del ministero della Salute. La "paziente uno", inizialmente presentata in "stato critico", è ora in prognosi riservata. Il governo di Quito ha aumentato i controlli presso i porti e gli aeroporti del paese per chi proviene dai paesi che hanno registrato il maggior numero di casi, tra cui Cina, Italia, Corea del Sud, Iran, aggiungendo in ultimo anche Messico e Spagna. Ulteriori restrizioni sono state poste dalle autorità dell'arcipelago delle Galapagos: divieto di ingresso a persone che siano state negli ultimi 30 giorni in paesi considerati a rischio dall'Organizzazione mondiale della sanità.