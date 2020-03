I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: coronavirus, governo intensifica controlli per passeggeri in arrivo da paesi con contagio - Il governo colombiano ha deciso di innalzare il livello di controlli sulla possibile diffusione della Covid-19 nel paese. In base a un decreto firmato dal ministero della Salute, i viaggiatori in arrivo da sette paesi - Italia, Corea del Sud, Iran, Giappone, Germania, Spagna, Stati Uniti ed Ecuador - dovranno firmare una dichiarazione giurata che non sono stati contagiati dal nuovo coronavirus e produrre un breve riassunto degli ultimi spostamenti effettuati all'estero. Ai viaggiatori, riassumono i media locali, viene consegnato un documento informativo su sintomatologia ed effetti del contagio. La misura, in vigore da lunedì sera, è valida anche per le persone in arrivo dalle frontiere terrestri di Ecuador, Venezuela e Brasile. La settimana scorsa Bogotà aveva elevato da basso a moderato il rischio di esposizione al coronavirus, annunciando lo stanziamento di circa 4,3 milioni di dollari per irrobustire i presidi del sistema sanitario nazionale. (segue) (Res)