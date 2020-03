I fatti del giorno - America Latina (3)

- Colombia: Trump, riprendere fumigazioni aeree glifosato per contrastare coltivazioni illecite - La Colombia dovrà riprendere le fumigazioni aeree di glifosato per contrastare le coltivazioni di coca. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo incontro ieri con l’omologo colombiano Ivan Duque. “Senza fumigazioni aeree non riusciremo a disfarci della droga”, ha dichiarato il presidente Usa parlando alla stampa, secondo quanto riferisce un comunicato della Casa Bianca. Duque, per parte sua, ha affermato che “occorrerà combinare tutti gli strumenti in nostro possesso”. (segue) (Res)