I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: presidente Duque, aumentare sanzioni contro governo Maduro - Il presidente colombiano Ivan Duque è tornato a insistere sulla necessità di aumentare le sanzioni contro il governo venezuelano di Nicolas Maduro. Il capo dello stato, riferisce una nota della Casa Bianca, ha parlato ieri da Washington in occasione di un bilaterale con l’omologo Donald Trump. “E’ importante agire con più forza sul fronte delle sanzioni contro la dittatura in Venezuela. In Venezuela tutto è al collasso, hanno distrutto il sistema sanitario. Quest’anno dobbiamo lavorare insieme per una transizione politica e democratica nel paese”, ha detto Duque parlando alla stampa. (segue) (Res)