I fatti del giorno - America Latina (5)

- Colombia: Corte costituzionale contraria a legalizzazione aborto in tutte le circostanze - La Corte costituzionale colombiana si è espressa contro la depenalizzazione dell’aborto fino alla 16ma settimana di gravidanza e in tutte le circostanze. Lo riferisce il quotidiano "El Espectador". La legislazione in vigore resterà quella attuale, che autorizza l’interruzione di gravidanza solo in tre casi: rischio per la madre, malformazione del feto e stupro. La richiesta, presentata dal giudice Alejandro Linares, è stata respinta con 3 voti favorevoli e 6 contrari. (Res)