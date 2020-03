India: Andhra Pradesh, governo annuncia risoluzione contro Registro popolazione

- Il governo dello Stato indiano dell’Andhra Pradesh presenterà all’assemblea legislativa statale una proposta di risoluzione contro i nuovi criteri nella compilazione del Registro nazionale della popolazione (Npr), in cui sono iscritti i “residenti abituali” ovvero non solo i cittadini indiani ma anche quelli stranieri. Lo ha annunciato via Twitter il capo del governo statale, Y. S. Jaganmohan Reddy, presidente dell’Ysr Congress Party (Ysrcp). Il politico ha spiegato che alcuni dei quesiti previsti stanno causando “insicurezza nelle menti delle minoranze”. Il riferimento è alle modifiche recentemente introdotte dal governo centrale. Il 24 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato due decisioni, una per lo svolgimento del prossimo censimento decennale, nel 2021, e l’altra per l’aggiornamento, tra aprile e settembre del 2020, con l’esclusione dello Stato dell’Assam, del registro Npr, aggiornato l’ultima volta nel 2015, con l’aggiunta di nuovi dettagli: sono previsti 19 punti e non più 15, tra i quali l’indicazione della data e del luogo di nascita dei genitori e l’indicazione dell’ultimo luogo di residenza. (segue) (Inn)