India: Andhra Pradesh, governo annuncia risoluzione contro Registro popolazione (3)

- Lo Stato dell’Andhra Pradesh, nell’India sud-orientale, è stato istituito nel 1956. La capitale di fatto è Amaravati, scelta dopo il distacco del territorio che ha costituito il nuovo Stato del Telangana nel 2014. La capitale di diritto è ancora Hyderabad, condivisa per un periodo di dieci anni col Telangana. La lingua ufficiale è il telugu. La popolazione sfiora i 50 milioni di abitanti, per il 90 per cento induisti; la minoranza religiosa principale, col sette per cento circa, è quella musulmana. L’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura e l’allevamento. L’industria si concentra nel distretto di Chittoor con aziende farmaceutiche, automobilistiche, informatiche e biotecnologiche. Tuttavia, col distacco del Telangana, l’Andhra ha perso importanti asset industriali; infatti, rivendica uno status speciale per poter versare meno contributi, offrire incentivi alle imprese e beneficiare di prestiti agevolati. Le principali attrazioni turistiche sono le spiagge e i parchi naturali; rilevante anche il turismo religioso. (Inn)