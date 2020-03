Coronavirus: sondaggio, 68 per cento degli italiani al Nord non ha paura

- Il 73 per cento degli italiani residenti nelle Regioni del Nord confida che la sanità italiana sappia affrontare l'emergenza coronavirus: il 50 per cento ha abbastanza fiducia e il 23 per cento molta fiducia, mentre un altro 23 per cento nutre poca fiducia e il residuo 4 per cento nessuna. E' quanto emerge da un sondaggio condotto da Demos Marketing International su 800 persone che hanno risposto a un questionario inviato per mail. L'89 per cento di chi ha risposto al sondaggio si dice a conoscenza delle indicazioni fornite dalle autorità per prevenire e contenere il contagio e identica è la percentuale di chi dice di aver adottato qualcuna delle precauzioni indicate. Il 68 per cento del campione afferma comunque di non avere particolare paura, mentre il 32 per cento degli interpellati confessa di avere molta o moltissima. Con una percentuale del 72 per cento, coloro che vivono in Lombardia risultano coloro che si sentono meno preoccupati del coronavirus, mentre gli emiliano-romagnoli, con una percentuale del 63 per cento, appaiono i più preoccupati tra quanti vivono in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Ancora, dal sondaggio risulta che maggiore è il titolo di studio e minore è la paura: dice di non provarne il 70 per cento dei laureati e il 69 per cento dei diplomati, mentre tra coloro che hanno frequentato solo le scuole dell'obbligo la percentuale scende al 48 per cento. (Rem)