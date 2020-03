Usa: Trump a Fed, allinearsi ad altri Paesi, servono maggiori tagli dei tassi di interesse

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta il taglio dei tassi di interesse pari a 0,5 punti percentuali annunciato dalla Federal Reserve e su Twitter scrive: "La Federal Reserve taglia (i tassi di interesse, ndr), ma deve spingersi oltre e allinearsi con gli altri Paesi/concorrenti. Non giochiamo allo stesso livello ed ingiusto per gli Usa. E' ora che la Fed conduca il gioco. Servono ulteriori facilitazioni e tagli". La Banca centrale statunitense (Fed) ha infatti annunciato il taglio dei tassi di interesse di 0,5 punti percentuali, in risposta all'emergenza del coronavirus. La decisione della Fed è la prima di questo tipo dalla crisi economica del 2008, portando il costo del denaro all'1-1,25 per cento. L'Istituto centrale Usa prosegue il monitoraggio degli sviluppi nell'economia nazionale e globale a causa della attuale crisi sanitaria. (Nys) (Nys)