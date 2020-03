Ucraina: vicepremier Kuleba si dice pronto ad assumere incarico di ministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier ucraino Dmytro Kuleba si è detto pronto ad assumere l’incarico di ministro degli Esteri, per quanto la decisione in materia spetti “al presidente e al parlamento”. Le parole di Kuleba giungono a commento delle indiscrezioni circa il rimpasto nel governo ucraino e la possibile rimozione dall’incarico dell’attuale ministro degli Esteri Vadym Prystaiko. Kuleba, che attualmente ha la delega all’Integrazione euroatlantica, non si è detto spaventato dalla prospettiva di assumere ulteriori responsabilità, e ha sottolineato come la scelta ricada in ogni caso sulla presidente e sul parlamento ucraino.(Res)