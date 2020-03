Incidenti stradali: A9, scontro tra due mezzi pesanti, chiuso tratto Como Monte Olimpino e Chiasso

- Autostrade comunica in una nota che alle ore 15:20 circa sull'autostrada A9 Lainate–Chiasso è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, a causa di un incidente tra due mezzi pesanti, avvenuto in territorio elvetico. Attualmente sul luogo dell'evento non si registrano ripercussioni sulla circolazione. Agli utenti diretti verso la Svizzera, dopo l'uscita obbligatoria di Como Monte Olimpino, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere la dogana. (com)