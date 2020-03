Migranti: Serbia, venerdì riunione di governo su protezione confini

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha annunciato per venerdì una riunione presso il governo per esaminare la situazione relativa ad una possibile nuova ondata migratoria ai confini del paese. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", al centro della riunione saranno le possibili misure da adottare a difesa delle frontiere. "Avrò una riunione con la mia squadra per vedere come tutelare i nostri confini. A noi è però necessaria una politica comune dell'Unione europea", ha detto Brnabic aggiungendo che i migranti vengono verso la Serbia da paesi membri dell'Ue per raggiungere altri paesi che fanno sempre parte dell'Unione. "La Serbia è stata maggiormente colpita dalla crisi migratoria nel 2015 e nel 2016", ha ricordato la premier dicendosi orgogliosa del lavoro svolto in quegli anni per arginare la crisi. "Abbiamo lasciato entrare i migranti legali, abbiamo aperto anche delle scuole per migranti, ma noi fin da allora facciamo appello all'Europa per esaminare insieme delle possibili soluzioni", ha concluso Brnabic. (Seb)