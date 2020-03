Coronavirus: FI, nostro contributo è sincero ma non votiamo decreto a scatola chiusa

- Forza Italia non voterà a scatola chiusa il decreto economico predisposto dal governo per far fronte al coronavirus. Lo ha ribadito oggi nel corso di una il capogruppo del partito alla Camera dei Deputati, Mariastella Gelmini. "Abbiamo scelto di dare un contributo concreto sia sull'emergenza sanitaria che per l'emergenza economica. Ma non voteremo nessun decreto a scatola chiusa. Il nostro contributo è sincero ma ci aspettiamo che il contributo delle opposizioni non si limiti ad una passerella. Serve un approccio serio su una vicenda che riguarda tutto il paese", conclude.(Rin)