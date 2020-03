Coronavirus: Renzi, non è vero che il peggio è alle spalle

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha lanciato un appello a non considerare l'emergenza coronavirus Covid-19 alle spalle. "Il punto è di parlarci e parlarsi con lucidità, buon senso - ha sottolineato l'ex premier in una diretta Facebook dal Senato -, ma con la consapevolezza che la situazione è seria. Chi dice che il peggio è alle spalle vi sta prendendo in giro, non è vero: aumenteranno i contagi in Italia, in Europa, nel mondo. L'emergenza - ha continuato il senatore di Iv - ha due aspetti, sanitario ed economico. Dobbiamo evitare troppe persone in terapia intensiva, dobbiamo evitare una psicosi collettiva, ma avere la consapevolezza che tutto è aperto. E' bene non rischiare inutilmente. Vorrei dire grazie - ha concluso Renzi - ai dottori, agli infermieri ed al personale sanitario, che sono in prima fila da giorni". (Rin)