Coronavirus: Torino, Appendino pronta a posticipare pagamento Tari per attività produttive

- Posticipo per tutte le utenze non domestiche del pagamento (senza penali) della prima e della seconda rata della tassa sulla raccolta rifiuti (Tari), con scadenze fissate il 16 marzo e il 15 maggio, per limitare il negativo impatto economico delle misure emergenziali adottate per contenere il diffondersi del contagio da COVID – 19. È la proposta avanzata oggi dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino (come condiviso ieri con i capigruppo consiliari sulla necessità di adottare misure a favore del sistema economico locale) ai rappresentanti delle categorie produttive incontrati in Prefettura, insieme al prefetto Palomba e agli assessori regionale e comunale con deleghe al Turismo e al Commercio. (segue) (Rpi)