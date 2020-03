Coronavirus: FI, solo con coraggio e realismo si può uscire da questa situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pronte le proposte per rispondere all'emergenza Coronavirus messe a punto da Forza Italia e che saranno sottoposte al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'incontro di questa sera fra i capigruppo di maggioranza ed opposizione. Un "contributo che rappresenta ciò che deve essere la linea da seguire in questa crisi. Solo il coraggio ed il realismo possono farci uscire da questa situazione", ha spiegato il deputato Giorgio Mulè nel corso di una conferenza stampa. "Questa mattina - ha spiegato - i responsabili dei 29 dipartimenti di Forza Italia si sono riuniti per fare il punto dopo un lavoro sul territorio fatto nelle ultime settimane e dopo aver sentito tutte le categorie e le parti sociali interessati. Da questo lavoro è uscita una fotografia che mostra la realtà del Paese. Un lavoro scientifico e non caratterizzato dall'interesse politico che consegneremo al governo questa sera", ha concluso.(Rin)