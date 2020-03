Kosovo: presidente Thaci domani in parlamento per riferire di incontro con omologo serbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha richiesto la convocazione dell’Assemblea nazionale per domani in modo da riferire sul suo colloquio di ieri alla Casa Bianca con l’omologo serbo, Aleksandar Vucic, alla presenza del consigliere alla sicurezza nazionale Robert O’Brien e dell’ambasciatore Richard Grenell, inviato speciale del presidente Usa per il dialogo tra Kosovo e Serbia. Durante un’intervista con l’emittente “Voice of America”, Thaci ha detto che i colloqui si sono incentrati sulla “necessità di un accordo definitivo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina”, e che durante l’incontro è stata “confermata la volontà dei due paesi a lavorare per raggiungere un’intesa che porti pace e stabilità all’intera regione balcanica”. “Gli Stati Uniti hanno ripreso a svolgere un ruolo importante nella definizione dell’agenda di pace: lo conferma il fatto che l’incontro si sia svolto alla Casa Bianca con la mediazione statunitense”, ha aggiunto il presidente, definendo “incoraggiante” il lavoro svolto dall’ambasciatore Grenell e dall’amministrazione del presidente Usa Donald Trump. (Kop)