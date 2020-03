Caserta: incontro in Prefettura su mancate erogazioni a disabili

- Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Caserta il tavolo richiesto dal Garante dei Disabili della Regione Campania, Paolo Colombo, in merito alla non erogazione delle prestazioni, dei servizi sociali dell'ambito C4 e alla mancata corresponsione degli assegni di cura per l'anno 2018 ai disabili gravi. Erano presenti Sua Eccellenza il prefetto Raffaele Ruberto, il Garante dei Disabili della Regione Campania, Paolo Colombo, l'assessore regionale alle Politiche Sociali Fortini, Di Lorenzo Sindaco di Piedimonte Matese Comune capofila dell’ambito C4, il presidente dell'Osl La Stella e numerosi sindaci della provincia di Caserta. (segue) (Ren)