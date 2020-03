Caserta: incontro in Prefettura su mancate erogazioni a disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha fatto sapere in una nota il Garante: "Nella riunione è stato deciso di ricostituire il fondo che verrà trasferito interamente all'Osl che, nel giro di una settimana circa, provvederà alla corresponsione degli assegni di cura ai disabili gravi". Soddisfatto al termine dell’incontro il Garante dei Disabili della Regione Campania Paolo Colombo: “Innanzitutto mi scuso con i disabili gravi per questa situazione che si è protratta, a mio avviso, per troppo tempo. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al tavolo. Oggi c'è stata l'ennesima dimostrazione che quando la Pubblica Amministrazione dialoga in maniera costruttiva alla fine riesce sempre a trovare delle soluzioni”. (Ren)