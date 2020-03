Lombardia: Foroni consegna pick-up a colonna mobile Protezione civile lodigiana

- L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile della Lombardia, Pietro Foroni ha consegnato oggi alla Colonna mobile lodigiana della Protezione civile un pick-up nuovo dal valore di circa 35mila euro che verrà immediatamente utilizzato per portare aiuto alla popolazione della zona rossa. "In un momento così difficile come quello che stanno passando tanti nostri concittadini - ha spiegato Foroni - Regione Lombardia ha voluto aiutare anche in questo modo i volontari di quella splendida realtà che è la nostra Protezione civile, una realtà fatta di persone pronte a mettere il proprio tempo e le proprie capacità a disposizione degli altri". (Com)