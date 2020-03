Germania: nel 2019, individuati 14 estremisti nelle Forze armate

- Nel 2019, il Servizio di controspionaggio militare tedesco (Mad) ha individuato 14 estremisti nel personale della Bundeswehr, le Forze armate della Germania. In otto dei casi, che coinvolgono il personale sia militare sia civile, si tratta di estremisti di destra. Inoltre, al 31 dicembre 2019, si registrano 592 casi di sospetti aderenti alla destra radicale nella Bundeswehr. È quanto si apprende dal primo rapporto annuale del Mad, presentato oggi al Bundestag, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. In totale, i casi sospetti di estremismo tra il personale militare e civile della Bundeswehr nello scorso anno sono 743. Tra questi si segnalano 34 “Reichsbuerger” o “cittadini dell'impero”, nostalgici dell'Impero tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale. A volte, si tratta di autoproclamati principati, regni o imperi limitati anche a una singola abitazione. Vi sono poi 11 sospettati di estremismo di sinistra, 69 di islamismo e 37 di sostegno a organizzazioni estremiste straniere. (segue) (Geb)