Germania: nel 2019, individuati 14 estremisti nelle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei sospettati comprende anche i casi degli anni passati non ancora chiariti. Il rapporto del Mad distingue tra “categoria rossa”, attribuita agli estremisti, e “categoria arancione”, in cui rientrano i casi di mancata lealtà alla Costituzione. In quest'ultima tipologia, si riscontrano 38 casi, di cui 27 assegnati all'estrema destra e quattro all'islamismo. Dal rapporto del Mad si evince come l'agenzia abbia notevolmente aumentato l'attenzione all'estremismo nella Bundeswehr, in particolare abbassando la soglia per identificare i casi sospetti in cui sono state incluse anche dichiarazioni xenofobe sui social media. Tali affermazioni costituiscono ora la maggior parte delle prove iniziali con cui il Mad avvia le inchieste sugli estremisti nella Bundeswehr. Dalle ultime indagini emerge come l'ideologia della Nuova destra stia facendo sempre più presa tra il personale della Bundeswehr. In particolare, si tratta dell'Ala (“Der Fluegel”), corrente ultrà di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ossia i servizi segreti interni della Germania, ha recentemente avviato le indagini preliminari sull'Ala per sospetto estremismo di destra. (Geb)