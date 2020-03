Coronavirus: Camera penale Milano, sospendere tutta attività giudiziaria non urgente

- La Camera Penale di Milano in stato di agitazione chiede "l'immediata sospensione, quantomeno fino al 16 marzo 2020, di tutta l'attività giudiziaria non urgente e il rinvio d'ufficio di ogni udienza, con esclusione dei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, da comunicarsi a mezzo Pec o con altro mezzo equivalente, al fine di limitare il più possibile nell'immediatezza, la frequentazione del Palazzo di Giustizia ed al fine di consentire una efficiente programmazione dell'attività giudiziaria non urgente, attraverso l'attuazione di misure effettivamente idonee a tutelare il più possibile la salute pubblica". La richiesta ai vertici giudiziari milanesi è stata fatta in una lettera firmata dal consiglio direttivo del sindacato dei penalisti milanesi. (Rem)