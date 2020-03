Africa: Macron a colloquio con fondatore Sant'Egidio Riccardi, focus su corridoi umanitari e processi di pace

- Il rinnovo dell'accordo sui corridoi umanitari, la promozione di processi di pace in Africa o ancora l'importanza di promuovere il dialogo fra le religioni: sono stati questi i temi al centro dell'incontro tenuto oggi a Parigi fra il presidente francese Emmanuel Macron ed il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ricevuto all'Eliseo insieme alla delegazione della Comunità che lo accompagnava. Nel corso del colloquio di oltre un'ora riferisce Sant'Egidio in una nota, sono stati affrontati diversi dossier che riguardano da vicino la Francia e la Comunità, presente ormai in più di 70 Paesi del mondo. Partendo dal complesso rapporto tra politica e società si è parlato di Europa, delle sue debolezze ma anche delle “forze spirituali” che rappresentano una risorsa da far emergere per il bene comune. Centrale è stato considerato, da entrambe le parti, il lavoro per il dialogo tra le religioni e in particolare con l’Islam. (segue) (Res)